Месси оформил дубль и помог "Интер Майами" добиться очередной победы
Аргентинский нападающий Лионель Месси в третьем матче подряд за "Интер Майами" оформил дубль.
В ночь на понедельник "Интер Майами" встречался с "Далласом" в 1/8 финала Leagues Cup. Уже на шестой минуте встречи Лионель Месси вывел свою команду вперед. Соперники до перерыва сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Голы на счету Факундо Киньона и Бернарда Камунго.
На 63-й минуте встречи "Даллас" повел 3:1 после гола Алана Веласко. Бенджамин Кремаски сократил отставание до одного мяча, но несколько минут спустя игрок "Интер Майами" Роберт Тэйлор отправил мяч в собственные ворота - 2:4.
На 80-й минуте Марко Фарфан сократил отставание до минимума, а за пять минут до окончания основного времени матча Месси оформил дубль и перевел матч в серию пенальти.
Месси и тут свою попытку реализовал, а его команда выиграла серию 5:3. В четвертьфинале "Интер Майами" сыграет против победителя матча между "Шарлоттом" и "Хьюстон Динамо".