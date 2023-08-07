Месси оформил дубль и помог "Интер Майами" добиться очередной победы

Аргентинский нападающий Лионель Месси в третьем матче подряд за "Интер Майами" оформил дубль.

В ночь на понедельник "Интер Майами" встречался с "Далласом" в 1/8 финала Leagues Cup. Уже на шестой минуте встречи Лионель Месси вывел свою команду вперед. Соперники до перерыва сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Голы на счету Факундо Киньона и Бернарда Камунго.

На 63-й минуте встречи "Даллас" повел 3:1 после гола Алана Веласко. Бенджамин Кремаски сократил отставание до одного мяча, но несколько минут спустя игрок "Интер Майами" Роберт Тэйлор отправил мяч в собственные ворота - 2:4.

На 80-й минуте Марко Фарфан сократил отставание до минимума, а за пять минут до окончания основного времени матча Месси оформил дубль и перевел матч в серию пенальти.