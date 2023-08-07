Волейболист Федоров поделился эмоциями от выступлений за сборную России

«Самые невероятные эмоции. Для меня это высший уровень. Немного, конечно, сейчас обидно, что не получается показать себя на международной арене. Но я надеюсь, со временем ситуация наладится, и с нас снимут все запреты. По сравнению с молодежной сборной испытываешь совсем другие ощущения, когда вызываешься в основную сборную России. Для меня большая честь выступать с игроками, которые по нескольку раз завоёвывали медали на Олимпийских играх, участвовали на многих чемпионатах мира», – приводит слова Фёдорова «Спорт. Татар-информ».