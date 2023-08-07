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Илья Фёдоров: обидно, что не получается показать себя на международной арене

Либеро мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» 21-летний Илья Фёдоров поделился эмоциями от выступлений за сборную России.

Волейболист Федоров поделился эмоциями от выступлений за сборную России
© Чемпионат.com

«Самые невероятные эмоции. Для меня это высший уровень. Немного, конечно, сейчас обидно, что не получается показать себя на международной арене. Но я надеюсь, со временем ситуация наладится, и с нас снимут все запреты. По сравнению с молодежной сборной испытываешь совсем другие ощущения, когда вызываешься в основную сборную России. Для меня большая честь выступать с игроками, которые по нескольку раз завоёвывали медали на Олимпийских играх, участвовали на многих чемпионатах мира», – приводит слова Фёдорова «Спорт. Татар-информ».

Илья Фёдоров является серебряным призёром чемпионата мира среди молодёжи в 2019 году, а также чемпионом Европы среди молодёжи U-21 в 2020.

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