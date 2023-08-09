«Оренбург» — «Сочи»: хозяева увеличили преимущество в счёте

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы A Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Оренбургом» и «Сочи». Встречу принимает стадион «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток главного арбитра встречи Евгения Турбина прозвучал в 16:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В самом начале первого тайма команда Дмитрия Хохлова усилиями Никиты Бурмистрова открыла счёт в матче, однако через мгновение главный арбитр встречи Евгений Турбин подошёл к экрану монитора, взглянул на повтор и отменил взятие ворот.

Буквально через несколько минут отличились уже хозяева поля. Гол на свой счёт записал аргентинский полузащитник Габриэль Флорентин.