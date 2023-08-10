Гендиректор "Динамо" Пивоваров объяснил расторжение контракта с Норманном

Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров объяснил расторжение контракта между норвежским полузащитником Матиасом Норманном и клубом. Его слова приводит "Чемпионат.com". "Норманн жил недалеко от "Москва-Сити", но это был его выбор. Клуб предложил ему релокацию, но он отказался. Он нам не помогал в последних матчах, контракт у него заканчивается на следующей неделе. В любом случае и мы, и "Ростов" будем отстаивать свои интересы. Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно", — сказал Пивоваров. После матча с "Краснодаром" (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России Павел Пивоваров заявил журналистам, что Матиас Норманн покинул Россию из-за попадания дронов в "Москва-Сити". Норманн стал игроком "Ростова" в январе 2019 года. За это время норвежец провел более 50 матчей. В 2021 году он был отдан в аренду "Норвич Сити". У англичан было право выкупа игрока из российского клуба, но они им не воспользовались. Летом 2022 года он стал игроком "Динамо" на правах аренды. В прошлом сезоне он провел за столичную команду 14 матчей в Российской премьер-лиге, в которых не отметился результативными действиями.