Тренер Терзич высказался о возможном участии российских волейболисток в ОИ

«Очень сильно сказывается, это видно! Игрокам, играющим за границей, чуть проще. Такие волейболистки держат себя в тонусе на матчах Лиги чемпионов, еврокубках и других турнирах. В России же каждый год играешь на тех же турнирах, с одними и теми же соперниками. Это невозможно, чтобы при таких условиях уровень становился выше — он останется на том же месте. Это плохо, но ничего не поделаешь.



К сожалению, я на 100% уверен, что не получится сыграть волейболисткам на Олимпиаде в Париже. Дай бог, чтобы я ошибался, но никто русским не даст право играть, — приводит слова Терзича «Матч ТВ».