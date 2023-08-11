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«Страсбург» продолжает переговоры с «Динамо» по Захаряну — Хачатрян

Французский «Страсбург» до сих пор не вышел из переговоров с московским «Динамо» по возможному переходу полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

«Страсбург» продолжает переговоры с «Динамо» по Захаряну — Хачатрян
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Ранее сообщалось, что Захарян не хочет переходить в «Страсбург» из-за отсутствия у клуба спортивных амбиций. «Динамо» также против продажи полузащитника во французскую команду, так как бело-голубых не устраивает поступившее предложение.

По последней информации, главным претендентом на Захаряна является испанский «Реал Сосьедад», который уже согласовал контракт с 20-летним футболистом. Переговоры с «Динамо» продолжаются, бело-голубые хотели бы получить процент от дальнейшей перепродажи игрока.

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