Ришат Гилязутдинов станет главным тренером женской сборной Казахстана

Напомним, в мае этого года «Динамо-Ак Барс» объявил об уходе Ришата Гилязутдинова с поста главного тренера команды. Специалист возглавил клуб в 2009 году и провёл в нём 14 сезонов. Под его руководством команда в 2014 году выиграла волейбольную Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, в 2012-м стала бронзовым призёром Лиги чемпионов. Тренер шесть раз привёл «Динамо-Ак Барс» к победе в чемпионате России и семь раз — к триумфу в Кубке России. Всего при Ришате Гилязутдинове казанский клуб выиграл 18 трофеев.