«Абха» — «Аль-Хиляль», прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии 14 августа 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно

Поражение в финале Кубка арабских чемпионов не повод расстраиваться.

14 августа состоится матч чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Хиляль». Начало — в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Шансы хозяев оцениваются в 6.55. На ничью дают коэффициент 4.80.

Видео дня

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Хиляль» 14 августа 2023 года

Букмекеры не сомневаются, что игра «Абха» — «Аль-Хиляль» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оцениваются коэффициентом 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен с коэффициентом за 1.04. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.67.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Хиляль» (14.08.2023)

Старта чемпионата Саудовской Аравии по футболу с нетерпением ждали болельщики. Клубы получили усиление звёздами мирового уровня, что гарантирует лихо закрученный сюжет в большинстве встреч. Наверняка будет интрига и в матче между «Абхой» и «Аль-Хилялем». Арбитр даст сигнал о начале игры 14 августа в 18:00 мск.

Руководство клуба «Абха» решилось на кардинальные перемены перед стартом сезона. Причиной стало 12-е место в таблице прошлого сезона. В отставку был отправлен тренерский штаб, а место наставника занял известный польский специалист Чеслав Михневич.

Это довольно опытный тренер, который успел поработать со сборной Польши на ЧМ-2022 в Катаре. Последним местом работы на клубном уровне была «Легия», с которой в сезоне-2020/2021 он во второй раз в своей тренерской карьере стал чемпионом Польши.

«Абха» хорошо потрудилась на трансферном рынке. Вместе с тренером пришли знакомые российским болельщикам футболисты: Гжегож Крыховяк и Франсуа Камано. Весьма вероятно, что Крыховяк займёт место в центре поля и будет вести игру команды, а гвинейский нападающий усилит конкуренцию в группе атаки.

Громкую трансферную кампанию провёл и «Аль-Хиляль». Вновь не обошлось без футболистов из РПЛ. Бронзовый призёр прошлого сезона за € 60 млн достиг соглашения с «Зенитом» о переходе Малкома.

Нужно отдать должное бразильцу — он немедленно стал отрабатывать свой контракт. Предельно мотивированный нападающий, который уже отметился забитыми мячами, помог клубу «Аль-Хиляль» выйти в финал Кубка арабских чемпионов. Однако клуб всё равно проиграл «Аль-Насру» в дополнительное время (1:2 д. в.).

Не только Малкомом ограничивались аппетиты гостей. Главный тренер Жорже Жезуш получил в своё распоряжение целую россыпь талантов. Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш являются одноклубниками бразильца.

В каждой линии у тренерского штаба «Аль-Хиляль» есть лидер. Калиду Кулибали цементирует оборону, Сергей Милинкович-Савич с Рубеном Невешем держат в руках нити управления игрой в центре поля, а Малком завершает усилия партнёров точными ударами по воротам.

Матч 1-го тура начнётся всего через 48 часов после завершения финала Кубка арабских чемпионов. Главный тренер гостей Жорже Жезуш, скорее всего, решится на ротацию состава, поскольку футболисты вряд ли сумеют восстановиться на 100% после напряжённой и энергозатратной игры.

В этом есть шанс подопечных Чеслава Михневича. Им вполне по силам за счёт самоотдачи и опыта Крыховяка не проиграть минимум в первом тайме. Рекомендуем обратить внимание на победу «Абхи» или ничью в первом тайме за коэффициент 1.77.

Также появилась информация, что «Аль-Хиляль» совершит ещё более крупную сделку — покупку Неймара из «ПСЖ». Информаторы утверждают, что саудовский клуб сделал очень серьёзное предложение парижанам и они согласились на него.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Хиляль» 14 августа 2023 года

В субботу «Аль-Хиляль» принимал участие в финале Кубка арабских чемпионов. Времени на то, чтобы восстановить силы футболистов, будет минимум. Футболисты «Абхи» вполне способны воспользоваться этим обстоятельством. Они могут за счёт физического давления и постоянного прессинга соперника не проиграть в первом тайме. Вот и поставим на победу «Абхи» или ничью в первые 45 минут игры.