Голы Заболотного и Рядно помогли ЦСКА обыграть «Сочи» в матче 4-го тура РПЛ

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Сочи». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым . Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. ЦСКА обыграл «Сочи» со счётом 3:1.

В первом тайме команды имели неплохие подходы к воротам друг друга, но, к сожалению, не смогли открыть счёт во встрече — первый тайм прошёл без забитых голов, 0:0. В начале второго тайма, на 48-й минуте, игрок «Сочи» Марсело Алвес получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 53-й минуте после удара защитника ЦСКА Кирилла Набабкина мяч попал в нападающего «Сочи» Луку Джорджевича, который срезал мяч в свои ворота, — хозяева повели, 1:0. На 77-й минуте полузащитник «Сочи» Мигел Силвейра смог поразить ворота армейцев, сравняв счёт — 1:1. На 89-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный вновь вывел армейцев вперёд — 2:1. На 90+3-й минуте Михаил Рядно великолепным ударом удвоил преимущество хозяев, оформив окончательный счёт матча — 3:1, уверенная победа ЦСКА.