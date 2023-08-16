КДК РФС наказал Дзюбу за угрозы в адрес журналиста

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказание нападающему "Локомотива" Артему Дзюбе за угрозы в адрес журналиста.

Напомним, что футболист после матча с "Крыльями Советов" оскорбил журналиста и пообещал "засунуть ему телефон в одно место".

Дзюба на заседание не приехал и присутствовал по видеосвязи.