КДК РФС наказал Дзюбу за угрозы в адрес журналиста
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес наказание нападающему "Локомотива" Артему Дзюбе за угрозы в адрес журналиста.
Напомним, что футболист после матча с "Крыльями Советов" оскорбил журналиста и пообещал "засунуть ему телефон в одно место".
Дзюба на заседание не приехал и присутствовал по видеосвязи.
Как сообщает РИА Новости, Дзюба был дисквалифицирован на два матча РПЛ условно. Также на футболиста наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.