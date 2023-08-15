«Ахмат» может пригласить Юрана, клуб готов заплатить «ПАРИ НН» компенсацию за тренера

По данным «Матч ТВ», «Ахмат» рассматривает кандидатуру Сергея Юрана на должность главного тренера команды и готов выплатить необходимую компенсацию «ПАРИ НН», с которым у специалиста действует контракт. Во вторник «Ахмат» объявил об отставке с поста главного тренера Сергея Ташуева, команду к матчу пятого тура МИР РПЛ готовит старший тренер молодежной команды грозненцев Иса Байтиев. «Ахмат» в четырех турах чемпионата России одержал одну победу и с 3 очками занимает 11 е место в турнирной таблице. Также команда с двух поражений начала выступление на групповом этапе ФОНБЕТ Кубка России. — Юран входит в шорт лист «Ахмата». Клуб готов заплатить компенсацию «ПАРИ НН», прописанную в контракте с тренером, — рассказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией. Юран стал главным тренером «ПАРИ НН» в апреле и через стыковые матчи смог сохранить прописку нижегородского клуба в РПЛ. *** Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка России смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.