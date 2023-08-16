Волейболистка сборной Италии упала в обморок после матча

Матч завершился победой итальянской сборной со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:15). По информации источника, сразу после ухода с площадки Эгону упала в обморок. Волейболистка быстро пришла в себя и отказалась ехать в больницу. Позже Эгону вернулась в отель вместе с итальянской командой. Сообщается, что причиной потери сознания могла стать жара, поскольку матч проходил на открытом воздухе.