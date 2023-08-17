Нападающий "Локомотива" Изидор пропустит выездной матч 5-го тура РПЛ с "Краснодаром" по медицинским показателям

Форвард московского "Локомотива" Вильсон Изидор не поможет своей команде в гостевом матче 5-го тура чемпионата России против "Краснодара". Об этом информирует пресс-служба "железнодорожников". 22-летний француз, которого связывают с "Марселем", останется в Москве по медицинским показателям и не поедет в составе делегации "Локомотива" в Краснодар. Игра между "быками" и "красно-зелеными" состоится в субботу, 19 августа. Стартовый свисток рефери из Калуги Евгения Кукуляка прозвучит в 19:30 по мск.