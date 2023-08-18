Мантуан: матчи со «Спартаком» отличаются по исторической значимости противостояния

«Матчи со «Спартаком» — особенные? Да, конечно, мы понимаем, что эта игра отличается от всех остальных по уровню соперничества и по исторической значимости противостояния. Мы очень сконцентрированы, абсолютно уверены в себе, готовы на сто процентов, чтобы поехать в Москву и вернуться с победой.