Форвард "Локомотива" Дзюба рассказал, что пропустит матч с "Краснодаром"

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба на своей странице в социальных сетях заявил, что пропустит матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". "Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на "Краснодар". Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника. Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион", — сказал Дзюба. Встреча между "Краснодаром" и "Локомотивом" пройдет сегодня, 19 августа, на стадионе "Краснодар". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Дзюба пропускал предыдущие матчи из-за повреждения. Также КДК РФС наложил на него двухматчевую условную дисквалификацию на две ближайших игры из-за скандала с журналистом. Дзюба пополнил состав "Локомотива" в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.