6 волейбольных команд Суперлиги примут участие в Мемориале Платонова

Определены восемь команд, которые примут участие в Мемориале Платонова в 2023 году. Так выглядит итоговый состав двух групп:

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Группа А: «Урал» (Уфа), «Шахтёр» (Солигорск), «Газпром-Югра» (Сургут), ЦСКА (Москва)

Предварительный этап пройдёт с 23 по 25 августа. В субботу, 26 августа, будут сыграны полуфинальные матчи, а в воскресенье пройдёт финал и матч за третье место.