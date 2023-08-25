«Краснодар» установил клубный рекорд в игре с «Факелом», пробив пенальти в 4 матчах подряд

«Краснодар» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и завершилась со счетом 0:0.

После шести матчей «Краснодар» располагается на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 14 очков. «Факел» является аутсайдером и занимает 13-е место, имея в активе четыре очка.