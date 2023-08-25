Сборные России по волейболу сидя проведут тренировочный сбор в Иране

"В Тегеране с 21 по 26 сентября состоится совместное тренировочное мероприятие мужской и женской сборных России с командами Ирана, - сказал Рожков. - Из-за долгого отсутствия на международных соревнованиях предстоящий сбор и матчевые встречи помогут нашим ребятам восполнить соревновательный опыт. Мужская сборная Ирана является самой титулованной командой планеты, на Паралимпийских играх в Токио в финале наша команда уступила именно им. Женская сборная Ирана входит в десятку сильнейших команд мира и также является достойным соперником".