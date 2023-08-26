«Рубин» спас ничью на 90+5-й минуте матча с «Динамо»
Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московское «Динамо». Матч завершился вничью — 2:2.
В концовке первого тайма Мирлинд Даку вывел «Рубин» вперёд, реализовав пенальти. На 54-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после второй жёлтой карточки Николаса Маричаля. На 60-й минуте Денис Макаров сравнял счёт, пробив с лёта из-за пределов штрафной. На 74-й минуте Дмитрий Скопинцев обвёл двоих игроков соперника и забил дальним ударом. На пятой компенсированной минуте «Рубин» Джоэль Фамейе сравнял счёт.
По итогам шести туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков (одна победа и две ничьих). «Динамо» располагается на третьей строчке Российской Премьер-Лиги с 13 заработанными очками.