«Рубин» спас ничью на 90+5-й минуте матча с «Динамо»

В концовке первого тайма Мирлинд Даку вывел «Рубин» вперёд, реализовав пенальти. На 54-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после второй жёлтой карточки Николаса Маричаля. На 60-й минуте Денис Макаров сравнял счёт, пробив с лёта из-за пределов штрафной. На 74-й минуте Дмитрий Скопинцев обвёл двоих игроков соперника и забил дальним ударом. На пятой компенсированной минуте «Рубин» Джоэль Фамейе сравнял счёт.