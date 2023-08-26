"Спартак" сыграл вничью с "Ахматом" в матче шестого тура РПЛ со счетом 0:0

Завершился матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и грозненским "Ахматом". Встреча, прошедшая на стадионе "Открытие Арена" в Москве, закончилась вничью со счетом 0:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Таким образом, "Спартак" после шести матчей располагается на шестом месте, имея в активе 10 очков. "Ахмат" занимает восьмую позицию, набрав семь баллов. Возглавляет таблицу "Краснодар", заработавший 14 очков. В следующем матче подопечные Гильермо Абасакля сыграют с московским "Динамо" в рамках Пути регионов Кубка России. Встреча пройдет 29 августа. "Ахмат" 30 августа проведет кубковую встречу с "Крыльями Советов".