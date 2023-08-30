Волейболист Волков оценил шансы сыграть на Олимпиаде в Париже

Доигровщик сборной России по волейболу Дмитрий Волков оценил шансы национальной команды выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Весной 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила российские команды от участия в турнирах под своей эгидой. В июне 2023 года санкции в отношении России были продлены.

«Сыграем ли на Олимпиаде? Если быть реалистом, у нас минимальные шансы, учитывая нынешнюю обстановку вокруг российского спорта. Будем надеяться, что нас всё таки допустят, нам ничего не остается, кроме веры», – приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.