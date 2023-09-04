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Источник: общее собрание РПЛ решило поменять кругами матчи между «Сочи» и «Спартаком»

Общее собрание Российской Премьер Лиги решило поменять кругами матчи между «Сочи» и «Спартаком» из за плохого состояния газона на стадионе «Фишт». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: общее собрание РПЛ решило поменять кругами матчи между «Сочи» и «Спартаком»
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По информации источника, письмо с решением уже направлено в Российский футбольный союз на утверждение.

Ранее по результатам инспектирования газона Комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей было рекомендовано приостановить на один месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в городе Сочи. Южане вышли с инициативой о внесении изменений в календарь чемпионата: провести матч «Спартак» — «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, а матч «Сочи» — «Спартак» в апреле 2024 года на стадионе «Фишт».

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