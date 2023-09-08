Турецкие СМИ обсуждают возможный роман волейболистки Федоровцевой

Российская волейболистка Арина Федоровцева , выступающая с 2021 года за стамбульский «Фенербахче», оказалась в центре внимания турецкой прессы. В турецких средствах массовой информации активно обсуждается совместное фото российской спортсменки и бывшего вратаря футбольного «Фенербахче» Берке Озера.

Арина Федоровцева родилась в 2004 году в Москве, начала заниматься волейболом в 10 лет в спортивной школе «Олимп». В 2018 году спортсменка оказалась в фарм-клубе казанского «Динамо» команде «Динамо-Академия-УОР», после чего стала играть за основную команду, откуда в 2021 году и перешла в «Фенербахче».