Победитель финала ЧР по пляжному волейболу Стояновский оценил важность титула

Победитель финала ЧР по пляжному волейболу Стояновский: «В сезоне не все получалось, титул вдвойне ценен»
Победитель финала чемпионата России по пляжному волейболу Олег Стояновский в эфире «Матч ТВ» отметил важность завоевания титула.
Стояновский и Илья Лешуков, представляющие «Факел» из Нового Уренгоя, в решающем матче победили дуэт Вячеслав Красильников/Константин Семенов («Витязь», Анапа) со счетом 2–0 (21:11, 21:9).
— Рады, что получилось завершить этот долгий турнир, он был тяжелый, не все получалось. Такая победа вдвойне ценна, — сказал Стояновский в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
У женщин победительницами турнира стали Надежда Макрогузова и Светлана Холомина («Динамо», Москва), которые в финале переиграли Марию Егорову и Марию Бочарову («Локомотив», Калининградская область) — 2–0 (21:13, 21:11).
— У нас хорошее сочетание: Надя дополняет меня, я — ее. Из за этого мы являемся сильной и крепкой парой, у которой достаточно сложно выиграть, — отметила Холомина.
Победитель финала ЧР по пляжному волейболу Стояновский: «В сезоне не все получалось, титул вдвойне ценен»
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