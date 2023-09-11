В Подмосковье госпитализировали призера Олимпийских игр по волейболу

Девятикратный чемпион СССР по волейболу и бронзовый призер Олимпийских игр Виктор Борщ был госпитализирован в подмосковную больницу, сообщает ТАСС, ссылаясь на сына заслуженного мастера спорта Павла. Собеседник журналистов уточнил, что его отец упал в душе. Спортсмену диагностировали перелом.

Он упал в душе, бытовая травма. Завтра или послезавтра ему будет сделана операция. Он в сознании, в порядке, все объясняет. Ему раньше уже меняли тазобедренный сустав, часть откололась, — сказал Павел Борщ.

Виктор Борщ выступал за советскую сборную по волейболу с 1972 по 1974 год. Тогда же он стал бронзовым призером Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира. Сейчас ему 75 лет.

Ранее также сообщалось, что операцию перенес известный телеведущий и зоолог Николай Дроздов. По его словам, процедура длилась всего 15 минут, однако из-за возраста профессору пришлось отказаться от наркоза.