Новичок волейбольной «Новы» вспомнил серебро Олимпиады в Рио за Италию

«Олимпиада в Рио оставила неописуемые впечатления. Но в момент самой игры ты сконцентрирован на том, что должен делать на поле и вне его. И осознание произошедшего приходит потом, когда всё заканчивается, – где ты был, что ты сделал.



Ощущения на максимуме были и в запасных. Думаю, в такие моменты больше переживаний даже не когда ты на площадке, а когда сидишь в запасных и ничего не можешь сделать, кроме того как хлопать в ладоши. В какие-то моменты на игру было очень тяжело смотреть, потому что это ещё и полуфинал против США.



Определённо, тяжело быть и в поле, но там ты хотя бы сконцентрирован на мяче, и переносится всё по-другому», — сказал Антонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.