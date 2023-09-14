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Американский волейболист Мэттью Андерсон перешёл из «Зенита» в турецкий клуб

Американский волейболист Мэттью Андерсон, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», стал игроком турецкого клуба «Зираат Банкасы», сообщается на официальном сайте Турецкой федерации волейбола.

Американский волейболист перешел из «Зенита» в турецкий клуб
© globallookpress.com

Напомним, Андерсон перешёл в санкт-петербургский «Зенит» осенью прошлого года. Летом сообщалось, что 36-летний американский игрок планирует разорвать соглашение с российским клубом и перейти в «Зираат Банкасы». Контракт Андерсона с «Зенитом» рассчитан ещё на год, а сумма неустойки за разрыв соглашения составляет $ 950 тыс.

Санкт-петербургский клуб официально не объявлял об уходе Андерсона. В «Зираат Банкасы» также пока не сообщали о трансфере.

Напомним, «Зенит» занял четвёртое место в волейбольной Суперлиге сезона-2022/2023.

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