Макрогузова и Холомина выиграли Кубок столетия по пляжному волейболу

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Бронзовыми призёрами стали представительницы Бразилии Маестрини Лилиан Франка и Франка Ларисса Маестрини. В матче за третье место бразильянки обыграли представительниц «Динамо» Екатерину Бирлову и Дарью Рудых со счётом 2:0 (21:16, 21:17).

Ранее в полуфиналах Макрогузова и Холомина были сильнее Бирловой и Рудых, а бразильянки взяли верх над Егоровой и Бочаровой.