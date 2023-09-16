В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром». Матч принимает стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.

Игрок грозненского «Ахмата» Владимир Ильин обыграл вратаря, вышел на пустые ворота и пробил в штангу. Идёт 61-я минута, счёт — 1:1.

В предыдущем туре чемпионата России «Ахмат» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Урал». «Краснодар» одержал победу в матче со «Спартаком» со счётом 2:0.