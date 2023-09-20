«Обе команды будут стараться сыграть хорошо и победить» — Семак о матче с «Ахматом» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в рамках ФОНБЕТ Кубка России. Встреча 4 го тура группового этапа Пути РПЛ пройдет в Грозном и начнется в 17:15 (мск). — Кубок и чемпионат — совершенно разные турниры. Здесь многие тренеры решают задачу подготовки к следующему туру чемпионата, составы определить очень сложно, везде большая ротация. Матчи складываются по разному. Больше игровой практики, как правило, получают игроки, которые меньше играют. Этот турнир как раз для этого. Составы обновились серьезно. Обе команды хотят побеждать, это кубковая игра. И мы, и «Ахмат» будем стараться сыграть хорошо и победить в матче, — сказал Семак «Матч ТВ». За ходом встречи можно следить на канале «Матч ТВ», а также сайтах sportbox.ru matchtv.ru. FONBET Кубок России по футболу сезона 2023 - 2024 гг. Ахмат - Зенит