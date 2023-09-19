$96.65+0.01103.09+0.06

В сети появилось новое фото Арины Федоровцевой с бывшим вратарём «Фенербахче»

Волейболистка сборной России и стамбульского «Фенербахче» Арина Федоровцева, выступающая в Турции с 2021 года, снова оказалась в центре внимания турецких средств массовой информации. Местные журналисты продолжают активно следить за возможными отношениями российской спортсменки и бывшего вратаря футбольного «Фенербахче» Берке Озера. Поводом к повышенному вниманию со стороны СМИ стало появление новой совместной фотографии спортсменов.

Появилось новое фото волейболистки Федоровцевой с экс-вратарем «Фенербахче»
© Чемпионат.com

На фотографии, опубликованной в соцсети, компания волейболисток «Фенербахче» находится за совместным ужином. Рядом с российской волейболисткой на фотографии присутствует и турецкий вратарь. Ранее Федоровцева с одноклубницей была замечена на футбольном матче «Эюспора» — команды, ворота которой защищает Озер.

Соцсети

Внимание турецких журналистов к россиянке резко повысилось после появления фото пары, держащейся за руки в торговом центре.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости