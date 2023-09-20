Волейболист Соколов завершит карьеру в сборной Болгарии

«Вероятно, это будет мой последний выход в футболке национальной команды. Я всегда с удовольствием играл за Болгарию, но сейчас стоит вопрос возможностей. Мне нужно гораздо больше времени после клубного сезона, чтобы оправиться от тех физических проблем, которые у меня есть», – цитирует Соколова Sportal.