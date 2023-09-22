В эти минуты идёт матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Матч проходит на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 30-й минуте матча хозяева провалились в центре обороны, игрок «Аль-Ахли» Кессье откликнулся на длинный заброс Аль-Маджхада к чужой штрафной, продвинулся вперёд, оценил позицию вратаря и мастерски пробил в угол ворот.

Ранее, на четвёртой минуте матча, Мане разогнал атаку хозяев по центру и отпасовал левее на Роналду, а Криштиану от края штрафной классно пробил под дальнюю штангу и открыл счёт в игре. На 17-й минуте встречи Теллес со стандарта доставил мяч в штрафную «Аль-Ахли», после чего последовала скидка Лапорта на дальнюю штангу, а Талиска уже головой вколотил мяч в сетку ворот и удвоил преимущество хозяев.

После шести туров «Аль-Наср» набрал 12 очков и занимает шестое место в чемпионате. В свою очередь, «Аль-Ахли» после аналогичного количества игр набрал 15 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице.