Шикунов: «Спартак» выгрыз победу в матче с «Динамо». Команда приятно удивила

«Игра «Спартака» очень понравилась. Со старта начались сюрпризы — команды показали свою трансферную политику, потому что вышли новые легионеры команд. Есть качественные футболисты. Очень приятно, что к нам всё же едут хорошие игроки. У «Динамо» хороший состав, но им нужно время. Они ещё не сыграны, но индивидуально футболисты очень сильные. «Спартак» приятно удивил! Третья игра на ноль, выстроенный состав. Пруцев провёл шикарный матч.