«Локомотив» вырвал победу у «Зенита» в матче РПЛ

Изидор о поражении «Зенита» «Локомотиву»: Проигрывать всегда неприятно
Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:2) в домашнем матче 9-го тура РПЛ. Голами во встрече отметились: форвард Матео Кассьера, хавбек Максим Глушенков и защитник Наир Тикнизян.
«Я расстроен из-за того, что мы проиграли. Это всегда неприятно. «Локомотив» хорошо подготовился и сыграл достойно. Мы будем готовится к следующему матчу», — приводит слова Изидора ТАСС.
«Локомотив» отдал 23-летнего француза в аренду в «Зенит» две недели назад.
После девяти туров российской премьер-лиги «Зенит» идёт на 3-м месте в турнирной таблице с 17 очками. «Локомотив» поднялся на 6-е место, набрав 15 баллов.
Следующий матч петербуржцы проведут в гостях у «Оренбурга». А «Локомотив» примет на своём поле «Пари Нижний Новгород». Оба матча пройдут 30 сентября.