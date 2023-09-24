Дзюба заявил, что не знает Семака
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба после матча против "Зенита" ответил на вопрос о взаимоотношениях с наставником соперника Сергеем Семаком.
В апреле нынешнего года после окончания матча "Локомотив" - "Зенит", который завершился победой гостей 2:1, Артем Дзюба отказался пожимать руку главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку, хотя ранее долгое время играл за клуб.
Перед нынешней встречей Семак заявил, что готов пожать руку Дзюбе.
В воскресенье, 24 сентября, журналисты спросили у проходящего мимо них форварда "Локомотива", помирился ли он с Семаком.
"А кто это?" - ответил Дзюба.