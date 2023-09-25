Шалимов: Дзюба – уже взрослый мужик. Вопрос в том, специально он делает это или нет

Бывший главный тренер "Урала" и "Краснодара" Игорь Шалимов высказался по поводу фразы нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес главного тренера "Зенита" Сергея Семака. После финального свистка матча 9-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" (1:2) 35-летний футболист "железнодорожников", отвечая на вопрос журналиста в микст-зоне о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, ответил: "А кто это?"

– Дзюба – уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным. Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно. Вопрос в том, специально он делает это или нет, – подметил Шалимов в эфире программы "8–16" на телеканале "Матч! Премьер".

В апреле текущего года Дзюба демонстративно не пожал руку Семаку после окончания встречи 22-го тура РПЛ-2022/23 между "Локомотивом" и "Зенитом" (1:2). Главный тренер "сине-бело-голубых" протянул руку нападающему для рукопожатия, на что спортсмен отвернулся и позднее признался, что не заметил шага со стороны наставника питерской команды. Сам Семак предположил отказ Артема от рукопожатия с ним тем, что Дзюба "устал, наверное".