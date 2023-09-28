Самое важное о старте женской волейбольной Суперлиги

Москва и Калининград снова будут делить титул. А Зоран Терзич постарается вернуть в чемпионскую гонку Казань.

© Чемпионат.com

В четверг, 28 сентября, наконец-то стартует новый сезон женской волейбольной Суперлиги. Московское «Динамо» попробует защитить свой чемпионский титул и отбиться от грозных соперников в лице «Локомотива» и «Динамо-Ак Барс».

Видео дня

Собрали для вас всё самое интересное о турнире.

Команды женской волейбольной Суперлиги

Традиционно на турнире выступят 14 команд: 13 российских и одна из Беларуси. Среди пробовавших свои силы на высшем уровне участников будут «Локомотив», «Динамо Москва», «Протон», «Динамо-Метар», «Динамо-Ак Барс», «Ленинградка», «Енисей», «Уралочка-НТМК», «Спарта», «Динамо Краснодар», «Заречье-Одинцово», «Тулица» и «Минчанка».

Дебютирует в Суперлиге в этом сезоне «АТОМ-Курск», ранее называвшийся «ЮЗГУ-Атом». Клуб в прошлом сезоне выиграл Высшую лигу А.

Когда стартует Суперлига. Календарь 1-го тура

Турнир стартует 28 сентября матчем между «Локомотивом» и «Уралочкой-НТМК». Регулярный чемпионат будет продолжаться полгода – до 20 марта, дальше волейболистки сыграют в плей-офф. Завершится турнир в мае.

Волейбол. Женская Суперлига. Расписание 1-го тура

28 сентября. 19:00. «Локомотив» – «Уралочка-НТМК»;

30 сентября. 17:00. «Динамо-Метар» – «Заречье-Одинцово»;

30 сентября. 17:00. «Тулица» – «Динамо Краснодар»;

1 октября. 16:00. «Динамо-Ак Барс» — «Минчанка»;

1 октября. 17:00. «Ленинградка» – «Енисей»;

1 октября. 17:00. «Протон» – «Спарта»;

1 октября. 18:00. «Динамо Москва» – «АТОМ-Курск».

Главные переходы перед стартом Суперлиги

В межсезонье главными событиями были трансферы волейболисток и тренеров. В предстоящем сезоне новый наставник будет у «Динамо-Ак Барс»: вместо Ришата Гилязутдинова в клуб пришёл тренер сборной России Зоран Терзич. Перестановки произошли и в других командах: «Енисей» возглавил Слободан Радивоевич, «Минчанку» – Ольга Пальчевская, «Заречье-Одинцово» – Андрей Ноздрин, а «Спарту» – Станислав Саликов.

Изменения произошли и в составах команд. «АТОМ-Курск» практически полностью пересобрал команду, из прошлогодних победительниц Высшей лиги А остались лишь трое.

Серьёзно изменился и состав действующих чемпионок из московского «Динамо»: команду покинули Ирина Фетисова (ушла в «Фенербахче»), Екатерина Енина и Мария Бибина («Динамо-Ак Барс»), зато в клуб пришли Екатерина Евдокимова, Виктория Пушина, Анна Хабибрахманова, Елизавета Синицына, Анастасия Жаброва. Много новичков появилось также в «Локомотиве», «Динамо-Ак Барс», «Динамо-Метар», «Енисее», «Минчанке».

«Тулица» и «Спарта» потеряли больше игроков, чем приобрели.

Минимум изменений в свои составы внесли «Уралочка-НТМК», «Динамо Краснодар», «Ленинградка» и «Протон».

Фавориты женской волейбольной Суперлиги

Пожалуй, фаворитов двое: действующий чемпион «Динамо Москва» и вице-чемпион «Локомотив». Обе команды в межсезонье усилили и без того мощные составы. Кроме того, они уже долгие годы показывают высокие результаты, являясь лидерами нашего волейбола.