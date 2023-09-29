Волейболисты «Белогорья» второй сезон подряд будет проводить домашние матчи ЧР в Туле

«В прошлом сезоне у нас уже было налажено сотрудничество с женским волейбольным клубом «Тулица», а «Тула-Арена» стала удобной и привычной для «львов». Важно, что сам город находится достаточно близко в Белгороду и удобен команде и соперникам в плане логистики. Поэтому после переговоров и согласования с ЖВК «Тулица» руководством ВК «Белогорье» было принято решение играть чемпионат России в Туле.



Чтобы команде не приходилось постоянно ездить из Белгорода на игры, жить в гостинице и тренироваться по очереди на белгородской и тульской аренах, «Белогорье» будет постоянно базироваться в Туле.



Клуб снимает игрокам жилье, где волейболисты смогут комфортно жить самостоятельно или со своими семьями и полноценно отдыхать после тренировок, игр и выездов. Зал «Тула-Арены» белгородцы будут делить с местной женской командой, но тут, конечно же, приоритет будет у «Тулицы», а «Белогорью» придется пользоваться свободным от ее занятий временем», — говорится в заявлении на сайте «Белогорья».