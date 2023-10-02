Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку команды на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом». Об этом информирует официальный аккаунт испанского клуба в «Твиттере».

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Напомним, ранее Захарян вернулся к тренировкам в общей группе после перенесённого вируса. До этого российский футболист не попал в заявку команды на матч 8-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао, и эта игра стала четвёртой подряд, в которой Захарян не принимал участия из-за коронавируса.

«Реал Сосьедад» сыграет с «Зальцбургом» завтра, 3 октября. Игра начнётся в 19:45 мск.