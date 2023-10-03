«Исполнительское мастерство оставляло желать лучшего». Рахимов — о матче с «Уралом»

«Мы не показали достаточно в этом матче, потому что показали много брака в прос тых ситуациях. Это уровень технической оснащённости. Он либо есть, либо его нет, либо тот уровень, который есть, остаётся. В старании я никому не откажу, все старались и бились, но эти эпизоды при владении мячом сводились на нет, потому что брака было достаточно.

Незасчитанный гол на второй минуте? Я бы не стал говорить в сослагательном наклонении. Акцент на этом делать не нужно. Я сказал команде, что не надо искать виноватых рядом, нужно посмотреть, что мы делаем, какой брак допускаем, какое у нас количество потерь. Каждый должен сам себя проанализировать в этих моментах на поле. По самоотдаче и желанию не могу предъявить претензий, но исполнительское мастерство в сегодняшнем матче оставляло желать лучшего», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».