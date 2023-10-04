"Бавария" поставила рекорд ЛЧ, продлив серию без поражений в группе до 36 матчей

"Бавария" одержала победу над "Копенгагеном" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:1. За датскую команду единственный мяч забил полузащитник Лукас Лерагер , а за "Баварию" отличились хавбек Джамал Мусиала и нападающий Матис Тель.

Таким образом, мюнхенский клуб не проигрывает уже 36 матчей на групповой стадии главного европейского клубного турнира, что является новым рекордом соревнований. Кроме того, немецкая команда одержала 15-ю победу подряд на групповом этапе, также обновив рекорд Лиги чемпионов.

В последний раз на групповом этапе "Бавария" проигрывала "Пари Сен-Жермен" в 2017 году. С того момента мюнхенская команда одержала 33 победы, а также три раза сыграла вничью. На данный момент "Бавария" возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в активе шесть очков после двух проведенных матчей. В следующем туре "Бавария" сыграет с турецким "Галатасараем". Игра пройдет 24 октября.