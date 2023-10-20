Выяснилось, за какой китайский клуб будет выступать волейболистка Лазарева

Волейболистка сборной России Анна Лазарева будет выступать за китайский клуб Beijing BAIC Motor. 26-летняя спортсменка поделилась фотографией в форме команды на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Лазарева будет играть в чемпионате Китая. До этого российская спортсменка покинула женский волейбольный клуб «Фенербахче».

В 2021 году Лазарева стала волейболисткой «Фенербахче». В сезоне-2022/2023 в составе клуба она стала чемпионкой Турции. В финальной серии «Фенербахче» обыграл клуб «Экзачибаши». В составе турецкого клуба выступает ещё одна россиянка — Арина Федоровцева. В России Лазарева играла за «Динамо» и «Енисей». С 2017 года Лазарева вызывается в женскую национальную команду России по волейболу.