«Енисей» стал последним четвертьфиналистом мужского Кубка России по волейболу

Волейболисты «Енисея» вышли в 1/4 финала Кубка России. Во втором матче 1/8 финала красноярская команда на своей площадке нанесла поражение «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (24:26, 25:15, 25:17, 25:16). Первая встреча также завершилась победой «Енисея» в четырёх партиях (3:1).

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За выход в полуфинал Кубка России «Енисей» сыграет с казанским «Зенитом».

Напомним, ранее стадию 1/8 финала успешно преодолели волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя, в четвертьфинале они сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Белогорье» на той же стадии встретится с новосибирским «Локомотивом», «Кузбасс» — с московским «Динамо». Первые четвертьфинальные матчи пройдут 4 и 5 ноября.

Волейбол. Кубок России. Мужчины

1/8 финала. Второй матч