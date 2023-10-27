Капитан ВК «Локомотив» рассказал, что самое важное в игре против казанского «Зенита»

Капитан и блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев высказался о недавнем матче с казанским «Зенитом». «Локомотив» в этой встрече победил со счётом 3:0.

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«Здесь много факторов. Его приезд 100-процентно повлиял. Он наш тренер на протяжении многих лет. Мы знаем, что если у нас не пойдёт игра по намеченной тактике, то он будет искать другие выходы из этой ситуации. Мы не будем соглашаться, а начнём искать решение.

Ко встрече в Калининграде мы хорошо подготовились. На тренировках были уверены не то, что в победе, а в хорошем матче точно. Но тогда же у нас ничего не получилось. Считаю, что сказалась перенастроенность, всё валилось из рук: в защите, на подаче. И хотя ребята из Казани в Калининграде во время наших подач тоже испытывали проблемы, но когда мы не подавали, то у них всё вниз шло, всё залетало. А в Новосибирске мы вышли при домашних трибунах, не согласившись с тем поражением, – мы не слабее.