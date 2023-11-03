«Краснодар» — команда, которая доросла до какого‑то трофея. Все клубы РПЛ в Кубке пройдут дальше» — Пименов

Все команды Российской премьер лиги (РПЛ) преодолеют барьер первого этапа 1/4 финала Пути регионов, заявил в эфире «Матч ТВ» бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов. В пятницу состоялась жеребьевка плей офф Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. «Краснодар» получил в соперники «Химки», «Урал» — «Родину», «Ахмат» — «Волгарь», «Сочи» — «СКА Хабаровск». — «Краснодар» здорово выглядит в чемпионате и Кубке, это команда, которая доросла до какого то трофея. РПЛ или Кубка — посмотрим дальше. При всем уважении к командам из Пути регионов, считаю, что все клубы из РПЛ пройдут дальше, — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ». Трансляции матчей Кубка России в прямом эфире смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.