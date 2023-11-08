«Факел» одержал четвертую победу подряд в волейбольной Суперлиге

Отметим, что «Факел» в гостях нанёс поражение «Нефтянику» со счётом 3:2 (25:17, 25:23, 14:25, 21:25, 15:12) и стал единственной на данный момент командой, которая не проиграла ещё ни одного матча в сезоне-2023/2024. Однако три из четырёх побед команда из Нового Урегоя одержала на тай-брейке.