Волейболист Налобин высказался о переезде в Бразилию

«Бразилия всегда была страной, которую хотелось увидеть своими глазами с детства: когда начинали играть в волейбол, всё время на слуху были имена, которые делали современную игру, скоростной волейбол. Игроки, которые выступали за сборную Бразилии, были нашими идолами: мы на них смотрели и пытались что-то перенять, копировать стиль их игры. Мечта детства.



Почему не Хтей, Мусэрский, Тетюхин или Михайлов? Это наши игроки, на которых мы смотрели в непосредственной близости, а Бразилия где-то там далеко – у них своё виденье. Ещё нас впечатляло и то, что команда была относительно небольшого роста. У меня 2.05, и мне смотреть, как играет более высокий Мусэрский? Невозможно скопировать или перенять какие-то навыки. У нас разные антропометрические данные.



Это пасующий Рикардо Гарсия, доигровщики — Жиба, Данте Амарал (с которым уже удалось повстречаться в Уберландии), диагональный Андрае Насименто, центральные — Родригао, Густаво, Андре Хеллер и либеро Сержио. Эти имена почти весь волейбольный мир знает, потому что они семь-восемь лет задавали темп всему мировому волейболу и выигрывали почти все соревнования», – сказал волейболист Налобин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.