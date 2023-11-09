Волейболист Налобин: в России все как из-под кнута

Легионер чемпионата Бразилии Алексей Налобин сравнил российскую лигу с европейскими.

© Чемпионат.com

Ранее блокирующий защищал цвета «Самотлора» (2011–2013), «Кузбасса» (2013–2015), краснодарского «Динамо» (2016/2017) и «Енисея» (2019/2020). А также играл за немецкий «Фридрихсхафен» (2015/2016), польский «Кельце» (2016–2018), французские клубы «Монпелье» (2018/2019) и «Плесси-Робинсон» (2021/2022), а также румынскую «Аркаду» (2020/2021).

«В каждом чемпионате присутствует характерная черта. Если взять чемпионат Франции, то он сам по себе очень интересный: команды с нижней части таблицы могут в ожесточённой борьбе обыграть лидеров. На тот момент, когда я был в России, такое редко случалось.

Больше всего там и понравилось: атмосфера и уровень игроков. В той же Германии чемпионат несильный: когда я играл, лишь пять команд на что-то претендовали. Но там я увидел, что работа, которая происходит дополнительно до основной тренировки, влияет, помогает развиваться. В той же самой Турции от трёх легионеров ждут всегда чего-то особенного – там важно показать, что ты достоин этого места.

Но позитива там больше: они проще, легче, раскрепощённее относятся к работе, к жизненным проблемам – с улыбкой. Улыбнулись и завтра всё разрешили. И в целом это даёт хорошую атмосферу, которая благоприятно сказывается и на игровом, и на тренировочном процессе. Пошёл ты в магазин – там тебе все улыбаются, подошёл после тренировки к коучу – он довольный. Или в тренажёрном зале все рады.