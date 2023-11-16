Бывшая россиянка Антропова признана MVP матча Лиги чемпионов

Волейболистка Екатерина Антропова, сменившая этим летом российское гражданство на итальянское, была признана самым ценным игроком в матче Лиги чемпионов.

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Итальянская команда «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за которую играет Антропова, встретилась на выезде с венгерским клубом «Вашаш Будапешт». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу итальянок. В ходе матча Екатерина набрала 28 очков, пять из которых заработала на блоке и два на подаче.

Это вторая подряд победа команды в Лиге чемпионов с подобным счётом. По итогам прошедших двух игр «Скандиччи» занимает первое место в группе В.